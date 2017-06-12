В ГИБДД по РМ подсказали, как правильно обжаловать дорожный штраф, пришедший по почте

В республиканском ГИБДД рассказали, как обжаловать дорожный штраф, пришедший по почте.

Согласно закону, в случае фиксации работающими в автоматическом режиме камерами фото- и видеосъемки нарушений, доказательство своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к ответственности.

Подтверждениями, доказывающие факт нахождения транспортного средства в пользовании иного человека, могут стать полис обязательного страхования, в котором имеется отметка о допуске к управлению этим транспортным средством лица, договор купли-продажи, аренды либо лизинга транспортного средства, показания лица, непосредственно управляющего транспортным средством во время фиксации административного преступления и других лиц. К жалобе обязаны прилагаться подлинники документов либо их копии, подтвержденные соответствующим образом. Но указанные, а также другие доказательства не имеют заранее устанавливающей силы.

Направление электронного обращения на официальный веб-сайт административного органа может быть признано жалобой на постановление, поданной в электронном виде, только лишь в случае, если эта данные будут подписаны квалифицированной электронной подписью. Помимо подачи жалобы в электронной форме возможна подача жалобы на постановление по делу об административном преступлении в письменном виде, подписанной заявителем своими руками.

Источник: izvmor.ru