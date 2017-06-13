Жители Мордовии смогут сообщить о коррупции в полиции по "горячей линии"

Жители Мордовии 16 июня получат возможность сообщить о случаях проявления коррупции со стороны сотрудников полиции региона по телефону "горячей линии". Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, работать она будет с 9 до 16 часов.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о действиях сотрудников полиции МВД по Республике Мордовия, связанных с нарушением коррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону "горячей линии": 29-88-25", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подведены итоги уникальной спецоперации "Анаконда". В ходе мероприятия сотрудники МВД и УФСБ работали на объектах автотранспортной отрасли и в пассажиропотоке. За время операции досмотрено 5808 транспортных средств (в том числе 893 – большегрузных, 547 – пассажирских автобуса), из них 2354 зарегистрированы в других регионах.

Источник: 13.мвд.рф