В Мордовии лишили полномочий сельского депутата, который скрыл сведения о доходах

В Старошайговском районе Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из депутатов сельского поселения не представил сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, чем нарушил требования федерального закона.

Прокурор района внес представление, по итогам которого полномочия депутата-нарушителя были досрочно прекращены.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили факт использования фальшивых медицинских документов в Большеберезниковском районе. Сообщается, что принимавший наркотические вещества житель райцентра принес в отдел ГИБДД для получения водительского удостоверения фальшивое медицинское заключение, что у него нет противопоказаний для управления транспортным средством.

Источник: prokrm.ru