10 юных артисток из Мордовии стали участницами фестиваля детского творчества ПФО

Окружной фестиваль детского творчества "Звездный Час" прошел в Чебоксарах. Это мероприятие является составной частью масштабного окружного проекта "Вернуть детство". Вот уже 8-й год кряду фестиваль собирает талантливых ребят со всего ПФО.

В окружном гала-концерте приняли участие более 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов ПФО. Мордовию представили 10 юных артисток в возрасте от 10 до 16 лет из саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха, Ялгинского детского дома-школы и Ширингушской санаторной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении.

В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в номинациях: "Вокал", "Танец", "Художественное слово" и "Оригинальный жанр". Юных артисток из Мордовии зрители встречали "на ура". По окончании концертной программы участницы посетили с экскурсией Чебоксарский залив и парк Победы, ведущие музеи столицы Чувашии, а также фабрики по производству конфет и мороженого.

Источник: izvmor.ru