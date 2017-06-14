17-летняя жительница Саранска ничего не сделала, чтобы спасти свою квартиру от пожара

Странный пожар произошел в Саранске 11 июня. Инцидент случился в доме №119 на проспекте 60 лет Октября примерно в 9:30 утра.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, из-за аварийного режима работы электросети в одной из квартир задымился и заискрился сетевой фильтр. В квартире в то время находилась 17-летняя дочь хозяйки, которая первой заметила пожар. Ей нужно было лишь отключить фильтр от питания путем выдергивания "вилки" из розетки. Однако девушка впала в ступор и просто наблюдала, как распространяется пламя, возникшее из тления.

От фильтра и проводов загорелся компьютерный стол и стоявшая на нем техника. Горящую квартиру девушка покинула сама спустя несколько минут. Вызвать пожарных она тоже не догадалась и лишь позвонила матери. Женщина немедленно позвонила спасателям.

К моменту приезда огнеборцев у некоторых жильцов началась паника, люди из окон просили о помощи. Сотрудники МЧС вывели на свежий воздух 13 человек.

Позднее оказалось, что еще до прибытия пожарных к спасению первым приступил случайный свидетель - проживающий в соседнем доме Алексей Атмайкин. Он услышал крики о помощи, забежал на 4-й этаж подъезда, нашел там женщину с ребенком и вывел их из задымленного помещения на улицу.

Источник: 13.mchs.gov.ru