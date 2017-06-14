В Саранске главу ООО оштрафовали на 150 тысяч рублей за махинации с налогами

Гендиректор ООО "Энергомонтаж", 34-летний Евгений Шамонов, по приговору суда оштрафован на 150 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Саранска, мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Как было установлено, Шамонов решил улучшить финансовое положение возглавляемого им ООО за счет государства. В 2015 году он провернул операцию по незаконному возмещению НДС. Используя свое служебное положение, Шамонов оформил с организацией фиктивный договор о выполнении электромонтажных работ на сумму 2 092 068 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 319 129 рублей. Однако по факту никто никаких подрядных работ не выполнял.

После этого подсудимый включил в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения, благодаря чему его фирма заработала те самые 319 129 рублей.

В судебном заседании Шамонов вину признал полностью и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Учтя все обстоятельства дела, суд приговорил его к штрафу.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru