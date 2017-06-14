Житель Мордовии в пьяном состоянии потерял автомобиль и заявил о его угоне

Житель Мордовии может сесть в тюрьму на срок до трех лет за ложный донос. 31-летний выдумщик обратился в полицию Кочкуровского района и пожаловался, что неизвестные избили его, после чего угнали принадлежащую ему вазовскую "шестерку".

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в течение суток оперативники нашли машину недалеко от села Мурань без каких-либо следов угона. Вскоре выяснилось, что накануне обращения в полицию хозяин распивал алкоголь в компании приятелей. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, гражданин на некоторое время задремал, а когда проснулся, не смог вспомнить, где оставил свой автомобиль.

Однако самостоятельно искать машину гражданину было неохота. Тут его и посетила гениальная идея - переложить эту задачу на стражей порядка.

Теперь на сочинителя возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".

Источник: 13.мвд.рф