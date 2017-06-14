В Мордовии лоб в лоб столкнулись "Хендай" и "Форд" - пострадали 2 пассажирки

В Зубово-Полянском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок.

По данным республиканской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель "Хендай Гетц". Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Форд Фокус". В результате ДТП пострадала пассажирка "Гетц", она была госпитализирована. Пассажирке "Форда" была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Водители трезвы.

Как сообщалось ранее, на Юго-Западном шоссе Саранска пешеход-нарушитель стал жертвой наезда сразу двух автомобилей. Водитель "Опеля" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило под проезжавшую "Шкоду". С различными травмами мужчину доставили в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13