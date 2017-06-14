Водитель "Волги" попал в больницу после столкновения с трактором в Мордовии

Стали известны подробности аварии, произошедшей на Лямбирском шоссе. Напомним, там столкнулись "Волга" и трактор.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, гражданин 1975 г.р. за рулем "Волги" разогнался и врезался в трактор "Беларус". Виновник аварии срочно доставлен в больницу, у него взята кровь на анализ.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Республиканская в Саранске вечером 12 июня произошло "пьяное" ДТП. Там нетрезвый безработный на "Волге" вылетел на встречную полосу и протаранил вазовскую "десятку". В результате водитель ВАЗа, а также его пассажиры – молодой человек 1995 г.р. и девушка 1996 г.р. - были срочно госпитализированы.

Источник: gibdd.ru/r/13