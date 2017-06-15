Юные гости "Мордовского подворья" своими руками смастерили исторический символ Саранска

Посетители "Мордовского подворья" накануне Дня Саранска и Дня России получили уникальную возможность собственными руками сделать оригинальные сувениры в виде симпатичной лисы. Как известно, это животное украшает герб Саранска с начала XVIII века, символизируя богатство окрестных лесов ценными пушными зверями.

Ребята под руководством опытных наставников старательно мастерили из искусственной кожи и сукна брелки-"лисички".

Сотрудники Музейно-этнографического комплекса уточнили, что аналогичные мастер-классы на "Мордовском подворье" проводятся каждый четверг с 13 до 20 часов. Принять участие в них может любой желающий, который интересуется культурой региона-13.

Источник: izvmor.ru