В Казани открылась выставка, на которой можно отпраздновать свадьбу по традициям Мордовии

В Казанском Кремле заработала выставка, посвященная 100-летию органов ЗАГС в России. В стенах экспозиции все желающие смогут до конца августа провести регистрацию брака, церемонию имянаречения или отпраздновать юбилей свадьбы в полном соответствии с ритуалами народов РФ, в том числе Мордовии.

В экспозиции демонстрируются свадебные костюмы народов России, предметы быта и различные исторические документы о скреплении брачных уз (старинные рукописи и более поздние печатные источники). Например, метрическая книга, в которой сделаны записи о рождении Федора Шаляпина, арабской вязью – о рождении Габдуллы Тукая и Гаяза Исхаки, а также официальные учетные документы, зафиксировавшие факт бракосочетания знаменитого ученого-математика Николая Лобачевского и Варвары Моисеевой.

Экспозиция нацелена на привлечение внимания современников к сохранению семейных ценностей, семейных традиций, культуры семейных взаимоотношений.

Источник: izvmor.ru