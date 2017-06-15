В Мордовии размышляют над ассортиментом сувенирной продукции к ЧМ-2018

В Саранске состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы подготовки города к чемпионату мира 2018 года. На мероприятие были приглашены народные умельцы и мастера, совместно с которыми обговаривалась подготовка сувенирной продукции к ЧМ.

Отметим, что ФИФА предъявляет серьезные требования к сувенирной продукции, допустимые виды подарков жестко регламентированы. Например, сувенирные матрешки — под запретом, магниты — пока под вопросом. Также нельзя использовать символику, девиз ФИФА, талисманы спортивных соревнований, изображение футбольного мяча. Народные умельцы предложили объявить конкурс на сувенирную продукцию, которая точно подойдет под все требования ФИФА.

"Во все дни чемпионата должны работать лавки сувенирной продукции для гостей. Наша задача — представить широкий ассортимент сувениров в достаточном количестве", - сказала заместитель гендиректора дирекции города-организатора Саранска Елена Тихонова.

В дни мундиаля продажа сувенирной продукции будет открыта на площади Тысячелетия, на площади перед Ледовым дворцом, в Пушкинском парке, на железнодорожном вокзале и аэропорту. К началу ЧМ-2018 во всех торговых точках необходимо будет наладить безналичный расчет.

Источник: izvmor.ru