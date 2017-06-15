Михаил Бабич стал участником заседания комитета по борьбе с терроризмом в Москве

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло 13 июня в Москве. Мероприятие возглавил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования государственной системы противодействия ядерному терроризму и результаты деятельности антитеррористических комиссий в субъектах РФ, находящихся в пределах Южного федерального округа.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников заседания и определены меры, направленные на совершенствование важных элементов системы противодействия терроризму.

Источник: izvmor.ru