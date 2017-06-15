В Мордовии водителя Hyundai извлекали из салона с помощью специнструмента после ДТП с "Газелью"

Стали известны некоторые подробности ДТП, которое произошло около Пензятского поста ГИБДД в Лямбирском районе. Напомним, там столкнулись "Газель" и Hyundai Solaris.

В пресс-службе МЧС по РМ поведали, что спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы извлечь пострадавшего в ДТП водителя иномарки. Мужчина оказался зажат в салоне и не смог выбраться самостоятельно. Впрочем, глядя на фото с места ЧП, это не удивляет - сам Solaris превратился в груду металла.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента сняли дверь автомобиля, извлекли пострадавшего и передали в руки медиков. Позже оказалось, что у водителя сломана нога.

Как сообщалось ранее, на территории Саратовской области на трассе Нижний Новгород - Саранск - Саратов в страшном ДТП погибли 2 человека, еще 3 пострадали.

Источник: 13.mchs.gov.ru