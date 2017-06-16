За порядком в ЛИУ-19 УФСИН Мордовии будут следить при помощи «Стража-Н»

В лечебно-исправительном учреждении №19 УФСИН Мордовии следить за порядком осужденных буду портативные видеорегистраторы «Страж-Н».

Как сообщают в пресс-службе учреждения, приборы предназначены для круглосуточной автономной видеозаписи как на улице, так и в помещении. У прибора есть функция перехода на ночное видение на расстоянии более 10 метров.

Полученные записи служат доказательной базой при правонарушениях, а также способствуют повышению дисциплины и обеспечению безопасности личного состава, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, жительница Москвы попыталась пронести в мордовскую колонию №17 бутылку рома. Дама приехала из столицы РФ на свидание к сыну, осужденному к 7 годам лишения свободы за кражу. С собой у нее была бутылка дорогого алкоголя объемом 1 л.

Источник: 13.fsin.su