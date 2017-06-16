Житель Саранска получил ножевое ранение в грудь во время ссоры с отцом

Житель Саранска со Светотехстроя доставлен в больницу с ножевым ранением. Как оказалось, травму ему нанес родной отец.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 59-летний мужчина поссорился со своим сыном у себя дома. Стоит отметить, что более молодой мужчина во время конфликта был пьян.

Чтобы утихомирить нетрезвого отпрыска, отец взял со стола кухонный нож и ударил его один раз в грудь. "Скорую помощь" пострадавшему вызвали родственники, которые спустя несколько минут увидели его лежащим на полу.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в его квартире. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, жителя Мордовии будут судить в Республике Адыгея за убийство родного отца. 49-летний мужчина забил престарелого человека металлическим прутом.

Источник: 13.мвд.рф