Члены ОПГ, содержавшие притоны с проститутками в Мордовии, получили 45 лет тюрьмы

Члены преступной группы из Мордовии, которая обвинялась в организации занятия проституцией, содержании притонов, незаконном лишении свободы и торговле людьми, услышали свой приговор. В уголовном деле в общей сложности набралось 90 томов, рассматривалось оно в Рузаевском районном суде.

Напомним, в 2011 году подсудимые организовали занятие проституцией в Рузаевке, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Были установлены факты купли-продажи, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения девушек в целях их сексуальной эксплуатации. Незаконный бизнес длился по февраль 2013 года. Всего в преступную деятельность были вовлечены 19 девушек, в том числе, 2 несовершеннолетние.

Задержали преступников в ходе масштабной операции в 2013 году. Одновременно с задержанием были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли пневматические пистолеты, форма сотрудника полиции, радиостанция и другие вещественные доказательства, использовавшиеся в преступных целях.

По решению суда преступники получили более 45 лет лишения свободы на всех в колонии строгого режима. Самый строгий приговор - 8 лет.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru