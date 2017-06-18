Спортсмены из Мордовии взяли 13 медалей во второй день чемпионата и первенства России

В Саранске во второй день чемпионата и первенства России для лиц с с интеллектуальными нарушениями представители сборной Мордовии собрали целый "урожай" наград. В программе второго дня были забеги на 200 м, 3 км, 5 км, спортивная ходьба, метание диска и прыжки в высоту.

Результаты мордовских спортсменов (первенство страны).

Прыжки в высоту: 1-е место – Емелькина Алина (115 см), 3-е место – Тягушова Диана (110 см), 3-е место - Цилин Руслан (150 см).

Бег на 3000 м: 2-е место – Кинянко Татьяна (13:00,37).

Спортивная ходьба (5 км): 1-е место – Хохлова Алина (26:59,95).

Результаты мордовских спортсменов (чемпионат России).

Прыжки в высоту: 1-е место – Кудашкина Татьяна (130 см), 1-е место – Владимиров Александр (165 см), 2-е место – Шукшин Виктор (160 см).

Спортивная ходьба (5 км): 1-е место – Хохлова Регина (27:47,30), 2-е место – Фадина Валентина (32:37,55), 1-е место – Суринов Владимир (24:34,68), 2-е место – Дорогайкин Владимир (26:23,59), 3-е место – Баранов Александр (26:24,46).

Источник: izvmor.ru