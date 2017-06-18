Жителя Сахалинской области приговорили к 80 часам обязательных работ в Мордовии

Рузаевский суд Мордовии вынес приговор 55-летнему уроженцу город Александровск Сахалинской области. Он был признан виновным в краже.

В феврале он зашел в вагонно-ремонтное депо, откуда украл два регулятора тормозной рычажной передачи. Как сообщили в транспортной полиции, добычу он сдал в пункт приема металла.

Таким образом, гражданин причинил ущерб железнодорожной организации на общую сумму 7928 рублей. За совершение преступления мужчина должен будет отработать 80 "принудительных" часов.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии обвинила гражданку Сорокину Т.А. в хищениях. На притяжении нескольких лет женщина, действуя в составе организованной группы, совершала с предприятия "Рузхиммаш" излишков сортового и листового металлопроката, которые не были учтены. Предприятию был нанесен ущерб в размере 17 миллионов рублей.