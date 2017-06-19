Студенты колледжа из Ромодановского района лично пообщались с Владимиром Волковым на "Дне поля"

Жители и гости Саранска с большим удовольствием отгуляли традиционный "День поля - 2017". Участие в мероприятии принял и врио главы РМ Владимир Волков.

Для ребят из Ромодановского района, обучающихся в местном колледже, праздник приобрел особое значение, так как они лично поговорили с лидером региона и даже сфотографировались на память.

"Нам всем запомнились и выставка сельхозтехники, и аттракционы, и полеты самолета, но больше всего запомнилась встреча с Владимиром Дмитриевичем Волковым, который с нами разговаривал по-отечески, запросто", - сказал студент Ромодановского сельскохозяйственного колледжа Максим Кравченко.

Как сообщалось ранее, в рамках выставки "День поля" Владимир Волков вручил награды Минсельхоза России и благодарности главы Мордовии отличившимся в труде аграриям. Осматривая выставку, руководитель республики особо интересовался новациями в АПК.

Источник: izvmor.ru