Мутко: ведем переговоры, чтобы в Саранске была "Мордовия", чтобы в команду вернулся спонсор

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что футбольные власти страны не забывают о ФК "Мордовия", который по итогам минувшего сезона вылетел из ФНЛ в ПФЛ (третий по силе дивизион страны). По словам Мутко, в настоящее время ведутся переговоры о возвращении в главный футбольный клуб региона-13 спонсора.

"Хотелось, чтобы в Саранске команда была. Ведем переговоры, чтобы в городе была "Мордовия". Если у властей есть желание, можно построить частный клуб. Сейчас ведем переговоры, чтобы в команду вернулся спонсор", — сказал Мутко.

Также он рассказал о ситуации с передачей стадионов субъектам РФ по окончании мундиаля. После первенства планеты во все регионы, где он пройдет, в том числе в Мордовию, передадут концепцию управления грандиозными спортивными объектами.

Как сообщалось ранее, стадион "Мордовия Арена" в Саранске может стать одной из арен чемпионата мира 2018 года, названия которых продадут коммерческим фирмам по окончании турнира.

Источник: championat.com