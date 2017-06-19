В пожаре на улице Гагарина в Саранске погибли 2 человека, среди них ребенок

В Саранске произошел "смертельный" пожар, в котором погибли два человека. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент случился 18 июня.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 23:14. Горел дом на ул. Гагарина. Когда пожарные прибыли на место вызова, строение полыхало открытым пламенем. Огонь были ликвидирован, однако спасти находившихся внутри людей (1 взрослый и 1 ребенок) не удалось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел в Мордовии поздним вечером 17 июня. В селе Оброчное Ичалковского района сгорел жилой дом и надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru