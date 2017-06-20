В Саранске на ярмарке выходного дня в обход правил торговали помидорами из Азербайджана

В Саранске недобросовестные продавцы дискредитировали концепцию ярмарки выходного дня. Напомним, согласно задумке, на подобных ярмарках должны продаваться товары, произведенные исключительно в регионе-13.

Как выяснилось, на очередной ярмарке продавцы реализовывали азербайджанские помидоры. При этом их покрывали представители муниципальной власти, которые уже понесли наказания и будут уволены с занимаемых должностей.

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил навести порядок на торговых площадках и больше не допускать подобного. Он также выразил возмущение по поводу того, что на некоторых торговых площадках бабушкам запрещают продавать овощи, выращенные в собственных теплицах.

Источник: izvmor.ru