Полицейские будут обеспечивать порядок во время выпускных балов в Мордовии 23 июня

23 июня станет праздничным днем для школьников из Мордовии. Именно в ближайшую пятницу подростки отпразднуют выпускные балы.

К торжественным мероприятиям уже все готово. Массовых народных гуляний в Саранске не запланировано, однако безопасность выпускников в школах и местах проведения банкетов будут обеспечивать полицейские.

Как сообщалось ранее, ученики саранской гимназии № 19 на летних каникулах посетили музей имени Эрьзи. Там ребята осваивали мастерство городецкой росписи.

В музее школьники увидели, какими яркими и нарядными становятся деревянные сундучки и ларцы, шкатулки, тарелки, декоративные панно и другие предметы домашнего интерьера, попадая в руки мастеров небольшого нижегородского города Гордца.

Источник: izvmor.ru