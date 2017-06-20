Мордовия заняла 8-е место в рейтинге лучших регионов РФ по инновационному развитию

Республика Мордовия вошла в десятку лучших регионов России по инновационному развитию. Рейтинг ежегодно составляется экспертами Высшей школы экономики,. Регион-13 на этот раз оказался на 8-й позиции.

Регионы оценивались по состоянию инновационного климата, научно-техническому потенциалу, результативности инновационной деятельности и качеству инновационной политики. Первое место занял Татарстан, за ним следуют Москва и Санкт-Петербург. В десятку лучших также вошли Нижегородская область, Башкортостан, Калужская область, Чувашия, Томская область и Красноярский край.

По показателю "индекс инновационной деятельности" Мордовия вновь признана абсолютным лидером в России. Как отмечают авторы исследования, лидирующее положение республики обеспечивается в первую очередь высокой результативностью инновационной деятельности.

Источник: izvmor.ru