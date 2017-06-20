Житель Мордовии получил бутылкой по голове и ножом в грудь от родного брата

В больницу Торбеевского района поступил 37-летний мужчина с раной груди и ушибом затылка. Врачи сообщили о происшествии в местную полицию. Оказалось, что пострадавшего покалечил родной брат.

В пресс-службе МВД по РМ пояснили, что 41-летний подозреваемый с потерпевшим выпивали дома. Во время посиделок родственники повздорили по незначительному поводу. Старший брат сперва разбил пустую бутылку о голову родственника, а затем кухонным ножом ударил в грудь. Затем он бросил истекающего кровью человека в одиночестве, не удосужившись оказать помощь. Врачей вызвали родственники, которые нашли раненого без сознания.

В кратчайшие сроки нападавший был задержан. Орудие преступления было изъято.

Источник: 13.мвд.рф