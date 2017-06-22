Депутата из Мордовии осудят за лобовое столкновение в Саранске в День всех влюбленных

56-летний член Совета депутатов Ардатовского района предстанет перед судом региона-13. Мужчина обвиняется в том, что нарушил ПДД, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что инцидент случился в День всех влюбленных - 14 февраля 2016 года. Депутат ехал на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport по Саранску. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил KIA Cerato.

В результате аварии серьезно пострадал 41-летний пассажир депутата, а также 25-летний водитель Cerato.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Как сообщалось ранее, в Саранске будут судить 29-летнюю жительницу Архангельской области, которая обвиняется в мошенничестве.

Источник: mordovia.sledcom.ru