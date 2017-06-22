ГИБДД Мордовии ищет свидетелей ДТП с участием "Рено" и 11-летнего велосипедиста

ГИБДД Мордовии разыскивает очевидцев аварии, которая произошла в поселке Чамзинка 19 июня. Напомним, около 3 часов дня на улице Пролетарская водитель иномарки Renault сбил 11-летнего велосипедиста. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

Водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. Тем не менее установить все обстоятельства аварии не представляется возможным без свидетельских показаний.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Там под колесами большегруза погиб велосипедист. Водитель фуры попросту не заметил пожилого мужчину на велосипеде.

Источник: gibdd.ru/r/13