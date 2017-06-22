В Мордовии создадут рабочие группы для контроля за уборкой полос отвода автодорог

На заседании правительства Мордовии одной из главных тем стала подготовка дорожных служб к работе в осенне-зимний период сезона-2017/18.

Было отмечено, что в регионе-13 на сегодняшний день насчитывается 13,5 тысяч километров федеральных, региональных и местных автодорог. Их нужно поддерживать в соответствующем состоянии, чтобы гарантировать безопасность водителей и пешеходов.

Только в этом году 9 предприятий закупили 16 единиц дорожной техники. Всего на дороги Мордовии осенью и зимой выходят 390 единиц.

Председатель правительства Владимир Сушков обратил внимание на состояние полос отвода автодорог. На сегодняшний день они находятся в удручающем состоянии, причем даже на федеральных трассах. А ведь эти дороги станут "визиткой" региона во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

В связи с этим Сушков предложил создать рабочие группы, в которую войдут представители большинства министерств и ведомств. Задачей групп будет организовать работы по уборке полос отвода.

Источник: e-mordovia.ru