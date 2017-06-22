Команда Мордовии 6 июля начнет официальную подготовку к старту в Юношеской хоккейной лиге

С нового сезона в Юношеской хоккейной лиге будет выступать команда Мордовии. Составлена она из спортсменов СШОР по хоккею с шайбой Мордовии, а также нескольких приезжих ребят, отмечают в республиканском Минспорта.

6 июля в Саранске пройдет первая официальная тренировка команды. Тренером команды является Сергей Напалков. Он выведет на лед 25 игроков, среди которых 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.

Как сообщалось ранее, юные футболисты из Мордовии завоевали бронзовые медали межрегионального турнира "Локобол-2017-РЖД". В матче за третье место команда "Мордовия-2006" обыграла соперников из саратовской СДЮСШОР-14 - 3:2.

Источник: Минспорта РМ