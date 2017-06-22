Прокуратура РМ отобрала у коммерческой фирмы незаконно полученные водонапорные башни и сети

Мордовская прокуратура оспорила соглашение по передаче имущества Новодевиченского сельского поселения в пользование коммерческой фирме. В пресс-службе ведомства сообщили, что закон нарушила "Ельниковская управляющая организация по обслуживанию жилья". Не имея никаких на то прав, она передала в пользование ООО "Монтажремстрой" 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни "Рожновского" в селе Новодевичье и деревне Петровка. Кроме того, в пользование ООО перешли водопроводная башня со скважиной и водопроводные сети на территории Новодевиченского сельского поселения.

Стоит отметить, что у бизнесменов не было даже лицензии для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

В итоге все имущество было возвращено законным владельцам.

Источник: prokrm.ru