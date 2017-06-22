Водителя "Газели", опрокинувшейся в кювет в Мордовии, спас пожарный в свой выходной

Стали известны некоторые подробности ДТП с участием "Газели", которое произошло в Ельниковском районе. Напомним, инцидент случился 20 июня на 23-м км автодороги "Ельники-Новоникольск". Грузовой автомобиль слетел с дороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, водитель не мог самостоятельно выбраться из покореженной кабины и истекал кровью. К счастью, поблизости оказался начальник караула местной пожарно-спасательной части №13 Сергей Козлов. Несмотря на то, что у мужчины в тот день был выходной, пострадавшего в беде он не бросил.

Поскольку самостоятельно вытащить водителя из кабины пожарный не смог, он позвал на помощь двух граждан. Чтобы проникнуть в кабину и разблокировать двери, пришлось разбить стекло.

Водитель "Газели" же терял сознание от обильной кровопотери. Тогда Козлов собрал из аптечек бинты, сделал жгуты и остановил кровотечение. К этому времени на место ДТП прибыли медики, которые занялись пострадавшим.

Источник: 13.mchs.gov.ru