Представительнциа РМ Елена Анюшина вошла в состав сборной РФ на ЧЕ по гребле в Болгарии

С 14 по 16 июля в городе Пловдив (Болгария) состоится чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Одной из участниц престижных соревнований станет мордовская спортсменка Елена Анюшина. Она вошла в состав сборной России, отметил в Минспорта РМ.

Анюшина будет бороться за медали как в байдарке-одиночке, так и байдарке-двойке в тандеме со своей неизменной партнершей - Кирой Степановой.

Как сообщалось ранее, в Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. За 2 финальных дня турнира спортсмены разыграли 26 комплектов наград. Представительница Мордовии Елена Анюшина по итогам чемпионата завоевала 4 золотые медали.

Источник: Минспорта РМ