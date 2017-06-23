В Минспорта Мордовии назвали условие для участия в хоккейном матче с легендами СССР

У жителей Мордовии есть уникальная возможность сразиться в хоккейном матче с прославленными советскими и российскими хоккеистами. Напомним, 26-27 августа в Саранске состоится хоккейный матч между командой "Легенды хоккея" и местной сборной ветеранов.

Как отмечают в Минспорта РМ, чтобы стать участником знакового хоккейного матча нужно уметь играть в хоккей и быть в возрасте 40+. Отобранных кандидатов будут готовить к матчу главный тренер республики по хоккею В.Н. Сидоров и его помощник Д.К. Обрежа.

Как сообщалось ранее, с нового сезона в Юношеской хоккейной лиге будет выступать команда Мордовии. Составлена она из спортсменов СШОР по хоккею с шайбой Мордовии, а также нескольких приезжих ребят.

Источник: Минспорта РМ