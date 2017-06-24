В рамках акции "Делаем добро вместе" полицейские Мордовии сдали свыше 30 л крови

В Саранске состоялась донорская акция "Делаем добро вместе". Инициаторами ее проведения выступили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участие в акции приняли полицейские и волонтеры антинаркотического движения. В общей сложности добровольцы сдали более 30 литров крови.

Напомним, что 14 июня в Саранске отметили Всемирный день донора. Акцию под названием "Поделись жизнью" инициировало Отделение Пенсионного фонда по РМ и Мордовская республиканская станция переливания крови.

На инициативу откликнулись около 80 человек, которые пришли к зданию городского Управления ПФР, где была развернута мобильная станция переливания крови.

Источник: 13.мвд.рф