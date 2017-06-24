МГУ им. Огарева вошел в число лучших вузов РФ по уровню зарплат молодых специалистов

Мордовский государственный университет вошел в число лучших вузов страны согласно рейтингам, составленным порталом "Superjob для студентов". Рейтинги выстроены на основе уровней зарплат молодых специалистов, которые окончили вузы не ранее 5 лет назад.

МГУ им. Огарева вошел в рейтинги по юридическому и экономическому направлениям. По уровню зарплат молодцы специалистов-юристов МГУ расположился на 17-й строке, по заработку экономистов – 18-е.

Как сообщалось ранее, в Мордовском университете им. Огарева 20 июня, как и было запланировано, стартовала приемная кампания. Ректор вуза Сергей Вдовин подчеркнул, что количество бюджетных мест сохранилось на уровне предыдущих приемных кампаний. В этом году их будет 2492.

Источник: izvmor.ru