"Биг-бенд "Саранск" организует концерт в честь руководителя духового оркестра Ардатовского ДК

Руководитель духового оркестра Ардатовского дома культуры Виктор Подсосов является старейшим музыкантом-духовиком Мордовии. Он воспитал не одно поколение талантливых музыкантов.

В его честь оркестр "Биг-бенд "Саранск" 30 июня даст концерт в районном ДК. В концерте прозвучат эстрадные и джазовые композиции в исполнении солиста яушевского театра Сергея Семенова и солистки Мордовской госфилармонии Оксаны Глебовой, а также молодых талантливых вокалистов.

Концерт начнется в 17:30.

Как сообщалось ранее, в марте в Москве завершился XVII Международный фестиваль "Триумф джаза". Среди прочих артистов, его участником стал коллектив "Биг-бенд "Саранск".

Источник: izvmor.ru