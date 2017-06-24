Жительница Мордовии, получившая по лицу от супруга, написала заявление на давнего недруга

Жительница села Нагаево Кадошкинского района пришла в полицию с душераздирающей историей о том, как ее избил давний знакомый. По словам заявительницы, нападавший не только ударил ее по лицу несколько раз, но также отнял 72 тысячи рублей.

Свою историю дама подкрепил письменным заявлением. Однако полицейские быстро разобрались, что заявительница лжет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, на самом деле женщина получила по лицу от гражданского супруга, однако решила насолить не ему, а давнему неприятелю, написав на него заявление. К слову, историю с кражей 72 тысяч рублей фантазерка выдумала, вероятно, чтобы получить еще и денежную компенсацию.

Теперь дама ответит за ложный донос.

Источник: 13.мвд.рф