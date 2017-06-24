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В Мордовии прокуратура выявила факты злостных нарушений при переселении из аварийного жилья

В Мордовии прокуратура выявила факты злостных нарушений при переселении из аварийного жилья

Рузаевская прокуратура выявила факты незаконного изменения условий муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилфонда. Выяснилось, что в марте 2015 года администрация райцентра заключила договор с подрядчиком на покупку 21 квартиры. Жилье должно было быть доступно уже до 1  декабря.

С помощью дополнительного соглашения эта дата была изменена на неопределенный срок (после ввода дома в эксплуатацию). Аналогичные нарушения были в контакте на покупку еще 54 квартир.

Теперь виновные понесли справедливое наказание, а экс-глава города Юрий Романов оштрафован на 20 тыс. рублей.


Источник: prokrm.ru