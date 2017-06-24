В День памяти и скорби сотрудники МВД Мордовии присягнули на верность родине

22 июня, в День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. В Мордовии прошла торжественная церемония принятия присяги сотрудниками ОВД. В общей сложности служить отчизне верой и правдой поклялись 5 сотрудников, недавно поступившие на службу в органы.

Молодые полицейские, произнося слова присяги, свято обещали уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными, достойно исполнять свои служебные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, а также четко соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы.

К принявшим присягу стражам порядка с напутственным словом обратился глава МВД РМ Юрий Арсентьев.

Источник: 13.мвд.рф