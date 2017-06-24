Задержан житель Мордовии, который 19 лет назад убил девушку в Нижегородской области

Полиция Мордовии поймала мужчину, который почти 19 лет скрывался после совершения убийства в Нижегородской области. Как сообщил в пресс-службе СКР данного региона, трагедия произошла 30 августа 1998 года в селе Шагаево Починковского района. Задержанный житель Мордовии в припадке ревности избил 23-летнюю девушку и ударил головой о кирпичную стену ее же дома.

Пострадавшую лишь на следующий день обнаружили и доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачи не сумели. Злоумышленник скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В июне этого года следователи установили его местонахождение, после чего он был задержан в селе Атяшево. Вину задержанный признал частично.

Скрываться на протяжении такого длительного периода времени мужчине удавалось благодаря использованию чужого паспорта.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru