В пришкольных лагерях Чамзинского района детей оставили без питьевой воды и чистой посуды

В Чамзинском районе Мордовии прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при организации отдыха детей в пришкольных лагерях. Так, в оздоровительном лагере, расположенном в Большеремезенской школе, обнаружилась нехватка питьевой воды, кроме того, детей не обеспечили достаточным количеством чистой посуды, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого на пищеблоке в столовой для мытья посуды использовался материал, качественная обработка которого невозможна. В холодильнике хранились продукты питания без маркировочных ярлыков. Вывоз мусора производился нерегулярно, из-за чего мусорные контейнеры на территории лагеря были переполнены.

Аналогичные нарушения выявлены в лагерях труда и отдыха, организованных в Комсомольских школах № 2 и № 3, а также в Чамзинской школе № 2.

По результатам проверки в отношении начальников лагерей возбуждены административные дела, внесены представления об устранении нарушений.

Источник: prokrm.ru