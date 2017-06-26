Определен пристав, который представит Мордовию в финальных испытаниях на право ношения зеленого берета

Трое судебных приставов Мордовии по обеспечению установленного порядка деятельности судов приняли участие в предварительных испытаниях на право ношения зеленого берета. Как сообщили в пресс-службе УФСПП про РМ, в течение двух дней вся троица состязалась в профессиональном мастерстве.

В первый день приставы показали свою физическую и огневую подготовку, а также умение оказать первую помощь. Во второй совершили марш-бросок на 10 км и провели поединки по рукопашному бою.

В итоге лучше всех с испытаниями справился Николай Голюшов. Именно он представит Мордовию на финальных испытаниях.

Как сообщалось ранее, в начале июня в УФССП по РМ назвали победителей регионального этапа всероссийского состязания на звание "Лучший пристав".

Источник: r13.fssprus.ru