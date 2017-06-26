Избирательный фонд кандидатов на пост главы РМ не должен превышать 5 млн рублей

Ни один из кандидатов на пост главы Республики Мордовия не может потратить на свою избирательную кампанию более 5 млн рублей. Такая норма прописана в законе о выборах главы РМ.

"Если на пиар будет потрачено на 5% больше изначально заявленной суммы, кандидат лишается своего статуса и сходит с дистанции предвыборной гонки", - сказал председатель ЦИК Мордовии Александр Косов.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Мордовии сообщили, что пять избирательных объединений на сегодняшний день выдвинули своих кандидатов для участия в выборах главы региона-13.

Кандидатом от "Единой России" на предстоящих выборах будет нынешний врио главы Мордовии Владимир Волков. Как и положено, он лично передал в ЦИК Мордовии документы о согласии баллотироваться.

Источник: izvmor.ru