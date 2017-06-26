Житель Мордовии отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет за убийство во время драки

В Мордовии вынесли приговор жителю Ромодановского района, который обвинялся в смертельном избиении. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, инцидент произошел 7 марта 2017 года в селе Пятина.

Двое местных жителей находились в гараже, когда между ними вспыхнула ссора. В процессе конфликта подсудимый. 31-летний мужчина, несколько раз ударил своего оппонента по голове. От полученных травм 41-летняя жертва скончалась на следующий день у себя дома.

Приговором суда убийце назначены 7,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, 54-летний житель Саранска попал в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Травмы пострадавшему нанесла его 37-летняя знакомая.

Источник: 13.мвд.рф