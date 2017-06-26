Услуги ГИБДД Мордовии можно оплатить со скидкой 30% через портал госуслуг

В ГИБДД Мордовии напомнили жителям региона о возможности оплатить услуги ведомства со скидкой 30%. Чтобы получить такую льготу, нужно протий регистрацию на Едином портале госуслуг.

К примеру, госпошлина за выдачу водительского удостоверения составляет 2000 рублей. Если вы оформите ее через портал, то сэкономите 600 рублей, отметили в ведомстве. Также в ГИБДД напомнили, что скидка предоставляется только физлицам.

Льгота по уплате госпошлины со скидкой носит временный характер. Она будет действовать в течение двух лет - до 1 января 2019 года. Кроме того, скидка не распространяется на штрафы, налоговые и судебные задолженности.

Источник: gibdd.ru/r/13