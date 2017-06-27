В Саранске определят торговцев, которые будут работать в дни ЧМ-2018

В городской администрации Саранска обсудили подготовку к грядущему мундиалю.

В результате было принято решение определиться с предпринимателями, которые будут осуществлять уличную продажу в дни мундиаля. К кандидатам предъявят специальные условия.

Напомним, что в дни чемпионата в Саранске будут работать десятки пунктов питания, сувенирных лавок и лотков с мороженым.

Ранее сообщалось, что 28 жителей Саранска готовы сдать жилье иностранным болельщикам во время ЧМ-2018. В мэрии уверены, что ближе к 2018 году желающих приютить болельщиков из других стран и регионов России станет больше.

Источник: izvmor.ru