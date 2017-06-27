Жительница Саранска, воспитывающая 4 детей, задолжала более 300 тыс. рублей за услуги ЖКХ

Многодетная мать из Саранска задолжала за услуги ЖКХ более 330 тысяч рублей. Женщина воспитывает четверых детей, а в долговую яму попала вовсе не из-за своей лени.

По словам мэра Саранска Петра Тултаева, ситуации у людей бывают разные, в каждом конкретном случае необходимо разбираться индивидуально. С должниками, которые банально не хотят оплачивать счета или работать, в столице РМ обходятся строго. В квартирах отключают электроэнергию, а в крайних случаях устанавливают заглушки на канализацию.

"Если люди нормальные, которые работают, воспитывают детей, таким надо помогать, входить в их положение. А если лоботрясничают, пьянствуют – таких жалеть не нужно", - подчеркнул Тултаев.

Источник: izvmor.ru