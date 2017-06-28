78-летняя пенсионерка из Мордовии порезала мужа ножом во время ссоры

78-летняя жительница Мордовии нанесла ножевые ранения 69-летнему супругу. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, врачи одной из больниц Торбеевского района обратились в полицию, сообщив, что к ним был доставлен пострадавший пенсионер.

Правоохранители вскоре задержали жену раненого. Оказалось, что подвыпивший мужчина поссорился с женой и повысил на нее голос. Старушка недолго думая схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот.

Теперь пожилой женщине грозит длительный тюремный срок.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор жителю Ромодановского района, который обвинялся в смертельном избиении. Приговором суда убийце назначены 7,5 лет колонии строгого режима.

Источник: 13.мвд.рф