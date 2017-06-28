Спортсмены из Мордовии завоевали 5 медалей на турнире по велоспорту-BMX "OMSK OPEN 2017"

В Омске завершился первый этап международных соревнований по велоспорту-BMX под названием "OMSK OPEN 2017". Представители Мордовии завоевали на данном этапе 5 медалей.

В женской элитной категории победителем I этапа "OMSK OPEN 2017" стала воспитанница СШОР по велоспорту Мордовии Наталья Суворова. Серебро завоевала еще одна представительница региона-13 Светлана Адмакина, бронза у Ярославы Бондаренко.

У мужчин в категории элита Евгений Комаров (член сборной команды Мордовии) занял третье место.

В юниорских соревнованиях среди девушек победила Варвара Овчинникова из Мордовии. Представитель РМ Вадим Захватов поднялся на вторую ступень пьедестала почета среди юношей.

Источник: izvmor.ru